деревня Костиги, деревня Костиги, Silajāņu pagasts, Preiļu novads (на 2021) — Familio

Костиги

Silajāņu pagasts, Preiļu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Солуионская волость
57КостыгидеревняКостыгово, болотоКостыговского, старообрядческогоСтражвальдскому сельскому обществу7

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Preiļu novads, Silajāņu pagasts
Kostigi100170370ciemsEKS
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close