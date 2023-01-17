село Казаклар, село Казаклар, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Казаклар

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2472Уразлино (Казаклар), д. каз.при рч. Улле.125станов. кварт.184733668Мечетей магометанских 2. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Куллекиминская волость
1211. Уразлина, деревня бывшая государственная, при речке Улле, дворов 198, жителей 1293, 2 мечети

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Кулле-Киминская волость
Уразлина, Кулле-Киминскойтатары1095
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
158822Казакларсело56°14'49°12'O-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Казакларское сельское поселение
92622434101с Казакларсело
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