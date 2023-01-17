Казаклар
Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2472Уразлино (Казаклар), д. каз.при рч. Улле.125станов. кварт.184733668Мечетей магометанских 2. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1211. Уразлина, деревня бывшая государственная, при речке Улле, дворов 198, жителей 1293, 2 мечети
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Уразлина, Кулле-Киминскойтатары1095Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158822Казакларсело56°14'49°12'O-39-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Казакларское сельское поселение
92622434101с Казакларсело
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