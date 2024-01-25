село Амткел, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Амткел

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Амтҟьал, ამტყელი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гульрипшский район, Амткельский сельсовет
село Амткели2203230809

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
с. Амткял230809

Мы используем куки для улучшения работы сайта.