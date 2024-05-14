деревня Ярун, деревня Ярун, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Ярун

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Яруны, Юдинской волости, Гдовского уезда, М. Дмитриевым. 1893–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По прошению крестьянина дер. Яруни Юдинской волости Гдовского уезда Дмитрия Кузьмина об освобождении его от исполнения обязанностей сельского старосты. 1900–1901 гг. // Ц Показать все
Об отводе усадьбы в вечное пользование крестьянину Константину Алексееву обществом крестьян с. Яруны Юдинской волости Гдовского у. 1908–1909 гг. // Центральный государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Ярун д.592 стан3974 участок7почтовое отделение Ляды.
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