село Манави, село Манави, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Манави

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
მანავი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тифлисская губерния, Тифлисский уезд, Манавское сельское общество
село Манави

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Сагареджойский район, Манавский сельсовет
село Манави2276749

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, მანავის თემი
მანავიManaviМужчин: 1387. Женщин: 1382. Всего: 2769.
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