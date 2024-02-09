деревня Аннино, деревня Аннино, Барятинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Аннино

Барятинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3228Аннина (Кошелева), д. вл.при рч. Сушанке.172016107101
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Мосурская волость
784. Аннина (Кошелево, Новая), деревня бывшая владельческая, при речке Сушанке, дворов 34, жителей 223, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Барятинский район
65897Аннинодеревня54°27'34°42'N-36-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Барятинский муниципальный район, Сельское поселение деревня Крисаново-Пятница
29604428141д Аннинодеревня
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