деревня Заозерье, деревня Заозерье, Окуловский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Заозерье

Окуловский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Заозерская волость
640. Заозерья, деревня бывшая государственная, при озере Заозерском, дворов 41, жителей 227, волостное правление (уездный город в 46 верстах) ч. В 8 верстах — церковь пра Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Заозерская волость
деревня Заозерье

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заозерская волость
50Заозерье (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Заозерского467813412726146+7земледелиевоз. др., отхожий промыселозеро Заозерье.Часовня, волостное правление, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
315307Заозерьедеревня58°25'00"33°10'00"O-36-055
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