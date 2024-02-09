село Пищи, село Пищи, Спасская волость, Кологривский уезд (на 1907) — Familio

Пищи

Спасская волость, Кологривский уезд (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кологривской уезд
6952Пищи (Починки, Сезенево), с.при р. Унже.57791416Церковь православная
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость
830. Сеземево (Тищи), село бывшее владельческое, при реке Унже, дворов 5, жителей 30, 2 церкви православных, лавка

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кологривский уезд, Спасская волость
Пищи с., б.р. Унжа42828111728
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