деревня Сосново-Нератово, деревня Сосново-Нератово, Сарапульский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Сосново-Нератово

Сарапульский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3783Сосново-Нератово (Сосново) 2-е, д. каз.при р. Кырыкмасе.1208586253293Мечеть.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Исенбаевская волость
978. Соснова (Нарат-Аулы), деревня бывшая государственная, при речке Кыркмасе, дворов 100, жителей 550, мечеть
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