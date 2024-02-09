деревня Сурковская, деревня Сурковская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сурковская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Казанская волость
548. Сурковская, усадьба бывшая удельная, при реке Вожге, дворов 44, жителей 243, церковь православная, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Казанская волость
31Падчеваро (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля44551013111+церковная службаземледелиеЦерковь, церковно-приходская школа, смежен с деревней Сурковской.
41Сурковская (дер)1-го стана, 3-го зем. уч.Падчеварского615619918838713110см.земледелиеотх. зар.река Вожга.Часовня, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, смежна с Падчеварским пог.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Подчеварский сельсовет
Сурковская (СС,СККОВ,колхоз,1 торг. завед.,молочн. проп. п.,школа I ст.)293деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: 50 км.Зимнее: 185 км. Летнее: 195 км.7470

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
35122Сурковскаядеревня60°32'с.ш.39°34'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404376д Сурковскаядеревня
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