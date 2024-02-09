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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
548. Сурковская, усадьба бывшая удельная, при реке Вожге, дворов 44, жителей 243, церковь православная, часовня, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
31Падчеваро (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля44551013111+церковная службаземледелие——Церковь, церковно-приходская школа, смежен с деревней Сурковской.
41Сурковская (дер)1-го стана, 3-го зем. уч.Падчеварского615619918838713110см.земледелиеотх. зар.—река Вожга.Часовня, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, смежна с Падчеварским пог.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сурковская (СС,СККОВ,колхоз,1 торг. завед.,молочн. проп. п.,школа I ст.)293деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: 50 км.Зимнее: 185 км. Летнее: 195 км.7470
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35122Сурковскаядеревня60°32'с.ш.39°34'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404376д Сурковскаядеревня