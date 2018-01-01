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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Филина Попадьинской вол. Вологодского уезда Андреева, Иванова и Петрова на мировых посредников, не выделивших им землю. 1873–1875 гг. // Гос. а Показать все
Дело о выкупе душевого надела земли крестьянами д. Филина Попадьинской вол. Вологодского уезда. 1878–1879 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 36 Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина Попадьинской волости дер. Филино Д. Шеина за выкуп земельного надела. 1878–1879 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Янгосарской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1531Филино, д. вл.при рч. Кубабайке.3232186663
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5542ФилиноВасилевское.Николаевский-Янгосорскийбывшие помещичьи355318581
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Филино 1564деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.5050
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33903Филинодеревня59°03'с.ш.39°24'в.д.O-37-031