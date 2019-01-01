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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Усть-Шукша Лунинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3516.
Курапов Егор Никифорович, отставной унтер-офицер из крестьян с. Шукша Лунинской волости. 1914–1915 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 316.
Петров Демьян Леонтьевич, отставной рядовой запаса из крестьян с. Шукша Лунинской волости. 1911–1912 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 440.
Пудовкин Иван Никифорович, отставной рядовой из крестьян с. Шукша Лунинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 461.
Пудовкин Никифор Никифорович, отставной рядовой из крестьян с. Шукша Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 462.
Пудовкин Федор Иванович, младший отставной унтер-офицер из крестьян с. Шукша Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 463.
Сабуров Иван Семенович, рядовой с. Шукша Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 484.
Федулаева Матрена Анисимовна, вдовая солдатка с. Шукша Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 592.
Шумилин Василий Федорович, отставной рядовой с. Шукша Лунинской волости. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 655.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1058Усть-Шукша (Архангельское), с. вл.при р. Суре.4246189191Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Архангельское, Шукша тож, и Д. Березенка и Неклюдовка (последния две в Городищенском уезде)45Серг. Влад. Блохин3441778
С. Архангельское, Шукша тож, и Д. Березенка и Неклюдовка (последния две в Городищенском уезде)45Серг. Влад. Блохин3441778
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
570. Уст-Шукша (Архангельское), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 61, жителей 505, церковь православная, 3 сыромятн. звд.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47506Шукшасело53°33'45°15'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643404151с Шукшасело