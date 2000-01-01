хутор Будылки, Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ (на 1915) — Familio

Будылки

Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1389Будылки.при роднике Будыльском.1521129130

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкая станица
493Будыльский хутор, Усть-Медведицкой станицы, при реке Дон363539147142Хуторское правление3991313

Мы используем куки для улучшения работы сайта.