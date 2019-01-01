деревня Галтене, Balgales pagasts, Talsu novads (на 2019) — Familio

Галтене

Balgales pagasts, Talsu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, Волость Гальтен
Гальтен450251429158175333сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Talsu novads, Balgales pagasts
Galteneagrāk Talsu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3035

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