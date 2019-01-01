село Лебедево, Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Лебедево

Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
1132. Ней-Мариенталь (Ново-Дубовое), село бывшее колонистов, при речке М. Верелке, дворов 72, жителей 627, церковь лютеранская, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
С. Ней-Мариенталь. Пос. Немцы. Катол.5492Пруд и Колод.458 661257194563586

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Советский район
43803Лебедевосело51°14'с.ш.46°55'в.д.M-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Советский муниципальный район, Пушкинское городское поселение
63644155121с Лебедевосело

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