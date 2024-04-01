городской посёлок Аэгвийду, городской посёлок Аэгвийду, Anija vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Аэгвийду

Anija vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Харьюский район
поселок городского типа Аэгвийду4271453

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Anija vald
Aegviidu alevalev
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