деревня Заозерцы, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Заозерцы

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Заозерцы, ус. (Базаревского), жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 1, у. гор. 27 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Заозерцы, д., оз. Рыжое, жит. 18 (88 м. 94 ж.), дес. 235, у. гор. 26 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Солы 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Заозерцы53

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Заозерцы38

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