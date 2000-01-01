деревня Варваринское, Лаишевский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Варваринское

Лаишевский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
980Варваринское (Белогорка, Нижние Ачи, Золотаревка), д. каз.при р. Мёше.8325164446

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Больше-Кибяк-Козинская волость
389. Белогорка (Варваринское), сельцо бывшее владельческое, при речке Максе, дворов 14, жителей 106, 2 обод. звд.

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