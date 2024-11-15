село Александрополь, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Александрополь

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
168Александрополь (Луговая, Луговые хутора), с. вл.при вершине рч. Суры Камышеватой.8532114389397

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Томаковская волость
67. Александрополь, село бывшее государственное, при реке Суре, дворов 203, жителей 1107, церковь православная, школа, 3 лавки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Ново-Софиевская волость
2Александрополь ч. в.42190195385
Екатеринославский уезд, Томаковская волость
4Александропольбывшие государственные350125311732426

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4734Олександропільселоцентр сільської радир-н Солонянськийсільрада Олександропільська

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