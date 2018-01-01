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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1876 г. По жалобе крестьянина Волынской губернии Ковельского уезда Велицкой волости села Подриж Ткачука. // Российский государс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
736. Подрыжи, село бывшее владельческое, при реке Стоходе, дворов 75, жителей 657, церковь православная, питейный дом, ветряная мельница
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3110Підріжжяселор-н КовельськийВелицька сільська об'єднана територіальна громада