деревня Барская Гора, Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Барская Гора

Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
Об отводе из надельной земли общества крестьян д. Барская Гора Серединской волости Гдовского у. хуторских участков. 1912–1916 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином с. Барская Гора, Середкинской волости, Гдовского уезда, Ф. Егоровым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1476Барская Гора, д. каз.при колодце.754062422Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд
Сц. Люботежь, Шипулино, Барская гора, Новоселье и Губа1Фрейганг1351930

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Середкинская волость
153. Гора Маслогостица (Барская Гора), деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 84, школа, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Барская Гора д.933 стан4617 участок46почтовое отделение Маслогостицы.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.