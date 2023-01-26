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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе из надельной земли общества крестьян д. Барская Гора Серединской волости Гдовского у. хуторских участков. 1912–1916 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином с. Барская Гора, Середкинской волости, Гдовского уезда, Ф. Егоровым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1476Барская Гора, д. каз.при колодце.754062422Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд
Сц. Люботежь, Шипулино, Барская гора, Новоселье и Губа1Фрейганг1351930
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
153. Гора Маслогостица (Барская Гора), деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 84, школа, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Барская Гора д.933 стан4617 участок46почтовое отделение Маслогостицы.