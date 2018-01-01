село Руданское, Вінницька область (на 2018) — Familio

Руданское

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Корышковская волость
980. Долговцы, село бывшее владельческое, при речке Жорновке, дворов 162, жителей 979, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Вендычанская волость
Долговцы36619644512

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2580Руданськеселоцентр сільської радир-н Шаргородськийсільрада Руданська

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