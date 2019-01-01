станица Луковская, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Луковская

Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
1987Луковская, станица казачья.при р. Хопре.25303497550Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Хоперский округ, Луковская станица
станица Луковская243337034101062329633386634сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Луковская станица
2376Луковская станица, при реке Хопре479761913001258Ст. и хут. правл., 1 церковь, 2-хкл. пр. уч., церковно-приходская школа28

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Нехаевский район
14161Луковскаястаница50°34,0' с.ш.41°52,0' в.д.M-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Нехаевский муниципальный район, Луковское сельское поселение
18634424101ст-ца Луковскаястаница

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