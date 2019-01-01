село Борковка, город Выкса, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Борковка

город Выкса, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3225Борковка, д. вл.при колодцах.252550219228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Борковская волость
1232. Борковка, деревня бывшая владельческая, дворов 107, жителей 540, волостное правление (уездный город в 30 верстах)

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Шиморская волость
3855Борковка деревня768160165305

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Выксунский уезд, Шиморская волость
Борковка село10Грязновский949Вознес. з. 344154

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Выкса
101562Борковкасело55°18'42°06'N-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Выкса
22715000106с Борковкасело

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