- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2253Колодяжное (Колодяжная), слоб. каз.при р. Доне.6592959981084Церковь православная. Ярмарок 3. Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1057. Колодежное, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 358, жителей 2220, церковь православная, 2 лавки, 31 ветряная мельница, постоялый двор, ярмарка 30 Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Колодежная6603слободаКолодеженск.3902369
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8656Колодежноесело50°38'с.ш.39°51'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641440101с Колодежноесело