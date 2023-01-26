село Колодежное, село Колодежное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Колодежное

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2253Колодяжное (Колодяжная), слоб. каз.при р. Доне.6592959981084Церковь православная. Ярмарок 3. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
1057. Колодежное, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 358, жителей 2220, церковь православная, 2 лавки, 31 ветряная мельница, постоялый двор, ярмарка 30 Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
Колодежная6603слободаКолодеженск.3902369

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8656Колодежноесело50°38'с.ш.39°51'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Колодежанское сельское поселение
20641440101с Колодежноесело
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