- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5983Покровское, с.при рч. Сендеге.2029124572Церковь православная. Ярмарка. Фабрика писчебумажная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
122. Покровское, село бывшее владельческое, при реке Сендеге, дворов 2, жителей 13, церковь православная
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Покровское с.см. с. Покровское Семеновской вол. Преобладающие промыслы по Ивашевской вол. возка, пилка и рубка дров; извоз, маляры, пастухи, пильщики, плотники, фабр. рабочиеПоказать скан
Покровское с.рч. Сендега—241040303464Картон. ф.Преоблад. промыслы по Семеновск. вол.: бондари, землекопы, лапотники, пильщики, плотники.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6205Покровскоесело57°38'00"42°10'00"O-38-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34630404231с Покровскоесело