село Покровское, село Покровское, Островский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Покровское

Островский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5983Покровское, с.при рч. Сендеге.2029124572Церковь православная. Ярмарка. Фабрика писчебумажная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Ивашевская волость
122. Покровское, село бывшее владельческое, при реке Сендеге, дворов 2, жителей 13, церковь православная

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Ивашевская волость
Покровское с.см. с. Покровское Семеновской вол. Преобладающие промыслы по Ивашевской вол. возка, пилка и рубка дров; извоз, маляры, пастухи, пильщики, плотники, фабр. рабочие
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Кинешемский уезд, Семеновская волость
Покровское с.рч. Сендега241040303464Картон. ф.Преоблад. промыслы по Семеновск. вол.: бондари, землекопы, лапотники, пильщики, плотники.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Островский район
6205Покровскоесело57°38'00"42°10'00"O-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Островский муниципальный район, Адищевское сельское поселение
34630404231с Покровскоесело
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