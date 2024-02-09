село Кындал, село Кындал, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Кындал

Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Якутии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус
125886Кындалсело62°08'с.ш.132°45'в.д.P-53-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Чурапчинский муниципальный район, Сельское поселение Болтогинский наслег
98658410106с Кындалсело
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