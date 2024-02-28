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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
76Заст. Вязьмичскийпочтовой дор. речке ОдровеВолковичск. с. о. 21111101Алексеевск. пр. 7827
80Дер. Вязьмичитрактеречке ОдровеВолковичск. с. о. 57204217Смольянского пр. 8030
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вязьмичи21
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Вязьмичи25