село Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Выселки

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Федотьевская волость
1337. Федотьевские Выселки, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 101, жителей 675

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Сумбуловская волость
Новиковские выс. дер.91272141549632207Сумбулова сл.
Спасский уезд, Федотьевская волость
Федотьевские выселки деревня9174183609621123038186ФедотьевоШк. грам., прос., 3 мел. лав., 2 кирп. завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
365Выселкисело54°34'с.ш.40°16'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Панинское сельское поселение
61646473121с Выселкисело

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