хутор Приютов, хутор Приютов, Масловская волость, Белгородский уезд (на 1892) — Familio

Приютов

Масловская волость, Белгородский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
499Приютов, хут. вл.при колодцах.2119149275
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Белгородский уезд, Масловская волость
Приютовка деревня209196Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 8. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 9.
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