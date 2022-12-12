деревня Авдеевка, деревня Авдеевка, Станиловская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Авдеевка

Станиловская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Станиловская волость
д. Авдеевка (Заручье)III. Колодыевское общество?201Парфеньевский приход
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