Чешли
Dricānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
1ЧешлидеревняколодецДрицанского, римско-католическогоСакстыгальскому сельскому обществу7
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Češļi100174513ciemsEKS