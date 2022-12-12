деревня Дубенская, деревня Дубенская, Больше-Лазовская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Дубенская

Больше-Лазовская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
425Дубенская, д. вл.при рч. Битюке.78½47217205Завод конный.
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Больше-Лазовская волость
деревня Андреевка«Токаревская» почт.-телеграф. контора7811
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