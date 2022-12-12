Архангельское Голицыно
Рузаевский район, Республика Мордовия (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок разъезда
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
808. Архангельское-Голицыно, село бывшее владельческое, при речке Ускляе, дворов 429, жителей 2960, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православны Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
86095Архангельское Голицынопос.рзд54°03'45°01'N-38-067