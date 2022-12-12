посёлок разъезда Архангельское Голицыно, посёлок разъезда Архангельское Голицыно, Рузаевский район, Республика Мордовия (на 2018) — Familio

Архангельское Голицыно

Рузаевский район, Республика Мордовия (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Архангельско-Голицынская волость
808. Архангельское-Голицыно, село бывшее владельческое, при речке Ускляе, дворов 429, жителей 2960, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Рузаевский район
86095Архангельское Голицынопос.рзд54°03'45°01'N-38-067
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close