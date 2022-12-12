Нижняя Татья
Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1348Токья, деревня.при рч. Дувачике.1252554179181Чр. 167-172. Б. 12-9. Мельниц водяных 8 и конная обдирка. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
799. Токья, деревня бывшая государственная, при речке Дувачике, дворов 97, жителей 589
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
30Токъя, д. на реч. Дувачик, 3 х.-з. маг., вин. и 2 бак. лав., зем. трак.9826111314348Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
525479Нижняя Татьясело55°54'00"54°26'00"N-40-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80637465106с Нижняя Татьясело