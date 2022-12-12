село Нижняя Татья, село Нижняя Татья, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижняя Татья

Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1348Токья, деревня.при рч. Дувачике.1252554179181Чр. 167-172. Б. 12-9. Мельниц водяных 8 и конная обдирка. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кутеремская волость
799. Токья, деревня бывшая государственная, при речке Дувачике, дворов 97, жителей 589

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кутеремская волость
30Токъя, д. на реч. Дувачик, 3 х.-з. маг., вин. и 2 бак. лав., зем. трак.9826111314348Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Краснокамский район
525479Нижняя Татьясело55°54'00"54°26'00"N-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Краснокамский муниципальный район, Сельское поселение Шушнурский сельсовет
80637465106с Нижняя Татьясело
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