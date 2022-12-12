деревня Новотроица, деревня Новотроица, Талдомский, Московская область (на 2019) — Familio

Новотроица

Талдомский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Талдомская волость
30Ново-Троицкое4

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Талдомский район
42421Новотроицадеревня56°43'с.ш.37°14'в.д.O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Талдомский
46778000646д Новотроицадеревня
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