деревня Кабакса, деревня Кабакса, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Кабакса

Больше-Атнинская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
351Кабакса, д. каз.при безымянном ключе.4815197159
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Больше-Атнинская волость
Джанка, Больше-Атнинскойсм. Кабакса.
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Кабакса, Больше-Атнинскойтатары315
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