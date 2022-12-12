станица Чертковская, станица Чертковская, Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Чертковская

Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Чертковская станица
4764Чертковская станица, при реке Кумшак24510188935949Ст. и хут. пр., церковь, 2-хкл. пр. уч., црк.-пр. школа, вальц. мук. мел.16075

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Морозовский район
49552Чертковскаястаница47°53'00"41°59'00"L-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Морозовский муниципальный район, Парамоновское сельское поселение
60634460116ст-ца Чертковскаястаница
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