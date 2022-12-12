село Гордеевка, село Гордеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Гордеевка

Кореневский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1947Гордеевка, д. вл.при колодце Бяхове.452065373381
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Кульбакинская волость
854. Гордеевка, деревня бывшая владельческая, дворов 133, жителей 943

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Кореневский район
51086Гордеевкасело51°12'34°53'M-36-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Кореневский муниципальный район, Сельское поселение Викторовский сельсовет
38618412121с Гордеевкасело
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