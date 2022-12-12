Старый Горелый Ельник
Зюринская волость, Мамадышский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1356Старый Горелый Ельник (Старая Максимова), д. каз.при безымянном ключе.232499287287Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
598. Ст. Горный Ельник (Ст. Максимово, Иски-Максимово), деревня бывшая государственная, при речке Шии, дворов 119, жителей 708, мечеть
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Горелый Ельник Старый, Зюринскойтатары948Показать скан