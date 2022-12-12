Тутатчиков
Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- аал
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1091Тутатчиково, стойб. тат. Каб. Его Вел.зим. при р. Абакане, лет. при оз. Камышевском.95137407472Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
1845Тутаджиков 1-й, ул., на рч. Уйбате 273738
1846Тутаджиков 2-й, ул., на рч. Камыште31210
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
563354Тутатчиковаал53°30'00"91°04'00"N-46-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
95630415111аал Тутатчиковаал