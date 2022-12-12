аал Усть-Сос, аал Усть-Сос, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Усть-Сос

Бейский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аал
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
947Иудинская (Сосы, Малаканы), д. каз.при р. Сосе.17111689533487
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Азскызская Инородная Управа
1934Усть-Сосенский, ул., на р Абакане87290280

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Бейский район
564892Усть-Сосаал52°56'00"90°18'00"N-46-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Бейский муниципальный район, Сельское поселение Большемонокский сельсовет
95612410116аал Усть-Сосаал
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