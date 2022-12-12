село Ямок, село Ямок, Трясовская волость, Новгородский уезд (на 1913) — Familio

Ямок

Трясовская волость, Новгородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Трясовская волость
167. Ямок (Сергово), село бывшее владельческое, дворов 148, жителей 921, церковь православная, часовня, 3 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Трясовская волость
68Ямок (село)6-го стана, 5-го зем. уч.Ямковского49521441583022911+земледелиерыболовство, отхожий промыселрека Веряжа, озеро Ильмень.река и оз.Церковь, хл, зац. маг., рыболовн., прстн.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close