Кретово
Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1313Вознесенское (Кретово), с. вл.при рч. Щетовке и оз. Ягодке.432756293297Церковь православная 1. Маслобоень 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
384. Кретово (Вознесенское), село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 503, церковь православная, школа, 2 лавки, постоялый двор
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
68434Кретовосело52°46'с.ш.34°46'в.д.N-36-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15604424136с Кретовосело