село Кретово, село Кретово, Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Кретово

Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1313Вознесенское (Кретово), с. вл.при рч. Щетовке и оз. Ягодке.432756293297Церковь православная 1. Маслобоень 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Хотеевская волость
384. Кретово (Вознесенское), село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 503, церковь православная, школа, 2 лавки, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брасовский район
68434Кретовосело52°46'с.ш.34°46'в.д.N-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Брасовский муниципальный район, Добриковское сельское поселение
15604424136с Кретовосело
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