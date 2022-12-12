починок Петровские, починок Петровские, Яранский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Петровские

Яранский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Кундышская волость
1528. Петровский (Сердежана), починок бывший государственный, при речке Кундыже, дворов 24, жителей 130, красильный завод
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