Козмодемьянское что на Шексне
Щетинская волость, Пошехонский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4748Козмодемьянское что на Шексне, с. вл.при рр. Шексне, Лузге и Пельневке.704044118170Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1027. Козмодемьянское, село бывшее владельческое, при реке Шексне, дворов 50, жителей 275, церковь православная, часовня, лавка, ярмарка: 1-го ноября и 1-го июля.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. КозьмодемьянскоеIII. Дубровское 2-е общество109777VII—74Козьмодемьянский приходПоказать скан
с. КозьмодемьянскоеVII. Козьмодемьянское обществосмотри № 7Показать скан