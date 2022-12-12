село Козмодемьянское что на Шексне, село Козмодемьянское что на Шексне, Щетинская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Козмодемьянское что на Шексне

Щетинская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4748Козмодемьянское что на Шексне, с. вл.при рр. Шексне, Лузге и Пельневке.704044118170Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Щетинская волость
1027. Козмодемьянское, село бывшее владельческое, при реке Шексне, дворов 50, жителей 275, церковь православная, часовня, лавка, ярмарка: 1-го ноября и 1-го июля.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Щетинская волость
с. КозьмодемьянскоеIII. Дубровское 2-е общество109777VII—74Козьмодемьянский приход
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с. КозьмодемьянскоеVII. Козьмодемьянское обществосмотри № 7
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