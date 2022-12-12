посёлок Пятилетка 2-я, посёлок Пятилетка 2-я, Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Пятилетка 2-я

Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бобровский район
777220Пятилетка 2-япосёлок51°20'с.ш.39°57'в.д.M-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бобровский муниципальный район, Чесменское сельское поселение
20604452106п Пятилетка 2-япоселок
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