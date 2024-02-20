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Тохтамыш Георгий Саввин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

05.03.1911

Дата смерти

18.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911

Отец: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Мать: Тохтамыш Надежда Захаровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.09.1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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