Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Фекла Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Смерть
1845