Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Михайлович

Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Фекла Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кривцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Смерть
1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.