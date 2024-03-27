Дементьева Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1885
Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов
с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: (Дементьева) Вера Логинова
Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов
с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
17.02.1897
Дочь: (Дементьева) Федора Логинова
Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов
с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
17.02.1897
Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов
с.Зерикла Абдулинский г-н
Смерть
Неизвестно