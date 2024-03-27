Дементьева Матрона Яковлева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДементьева Матрона Яковлева

Дементьева Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Логин Константинов

Рождение ребёнка
30.08.1885

Сын: Дементьев Семен Логинов

Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов

с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: (Дементьева) Вера Логинова

Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов

с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
17.02.1897

Дочь: (Дементьева) Федора Логинова

Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов

с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
17.02.1897

Сын: Дементьев Архип Логинов

Отец ребёнка: Дементьев Логин Константинов

с.Зерикла Абдулинский г-н
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.